16 ноября, 04:38

Российские дроны сожгли несколько машин ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск

Расчёты FPV-дронов группировки войск «Запад» уничтожили несколько автомобилей Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые пытались прорваться в Купянск. Кадры поражения техники обнародовало Министерство обороны России.

Уничтожена техника ВСУ, пытавшаяся прорваться к Купянску. Видео © Минобороны России

В ведомстве подчеркнули, что бойцы подразделений беспилотных систем активно пресекают попытки украинских формирований доставить личный состав, боеприпасы и провизию подразделениям, заблокированным на Купянском направлении.

«Расчёты FPV-дронов наносят точечные удары по автомобильной технике с боевиками ВСУ, которые пытаются прорваться в город Купянск. Только за несколько дней ударами дронов-камикадзе уничтожены десятки единиц техники ВСУ, которые направлялась в город», — говорится в сообщении.

По данным российских силовых структур, полученным в результате радиоперехвата, последние подразделения ВСУ покидают населённый пункт Ямполь в Донецкой Народной Республике (ДНР). Военнослужащие 4-го батальона 111-й бригады теробороны дезертируют с позиций, не выдержав мощного огневого воздействия со стороны 25-й армии группировки «Запад». Оставшиеся подразделения ВСУ открыто заявляют командованию о неповиновении.

Обложка © Минобороны России

