16 ноября, 05:03

Аналитик рассказал, сколько наёмников из Бразилии погибло на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

По оценкам офицера запаса ВМС Бразилии и аналитика Робинсона Фариназу, число бразильских наёмников, погибших в ходе конфликта на Украине, составляет не менее 45-50 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Эксперт уточнил, что, по его данным, более 500 граждан Бразилии принимали участие в конфликте.

«Более 500 бразильцев уже поучаствовали в украинском конфликте на сегодняшний день. Из них около 45-50 погибли, насколько известно», — заявил Фариназу.

Он отметил, что официальные данные бразильских властей о потерях среди своих граждан могут быть занижены и не соответствуют информации, опубликованной в СМИ.

Ранее военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселёв заявил, что бойцы ВСУ взяли в заложники группу иностранных наёмников, требуя выкуп. По его словам, инцидент произошёл в районе Соболевки, где военные 92-й бригады ВСУ задержали трёх французов и двух колумбийцев, пытавшихся покинуть зону боевых действий. Причиной задержания стал отказ наёмников продолжать участие в боях. За каждого заложника украинские военные запросили выкуп в размере 20 тысяч евро.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Антон Голыбин
