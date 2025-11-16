Аналитик Рябцев: Россия шестой раз меняет тактику ударов по энергосистеме Украины

ВС РФ уже шестой раз меняют подходы к атакам на критическую инфраструктуру. Об этом в интервью «Би-би-си» заявил эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

«На моём счету это уже шестая тактика России. Две её основные составляющие: попытки нарушить целостность объединённой энергосистемы по Днепру и второе — это попытка отделить от объединённой энергосистемы периферийные подсистемы электроцентралей», — пояснил специалист.

Он отметил использование десятков БПЛА и баллистических ракет против отдельных объектов, что затрудняет работу ПВО. Рябцев также указал на модернизацию российских беспилотников с увеличением боевой части и совершенствование ракет для уклонения от систем противовоздушной обороны. Эти изменения, по его мнению, повышают эффективность атак на энергообъекты.

Напомним, ранее ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины. Данная операция является ответной мерой на террористические атаки по гражданским объектам России. В оборонном ведомстве уточнили, что при нанесении ударов применялось высокоточное оружие, включая гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал», а также беспилотные летательные аппараты.