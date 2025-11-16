МВД зафиксировало рост мошенничества с имуществом и займами

В Министерстве внутренних дел России предупредили о кардинальном изменении методов работы телефонных мошенников. Если раньше их основной целью было максимальное количество звонков и хищение денежных средств, имеющихся на счетах жертв, то сейчас преступники перешли к более изощрённым и долгосрочным схемам.

Как сообщили в пресс-службе МВД, современные мошенники стали тщательнее координировать свои действия с потерпевшими. Их новой тактикой стало вовлечение людей в реализацию движимого и недвижимого имущества, а также в оформление кредитов и займов в микрофинансовых организациях. Таким образом, преступники стремятся получить значительно большие суммы, чем те, что обычно хранятся на банковских счетах граждан.

В ведомстве добавили, что злоумышленники дополняют данную схему разнообразными ложными аргументами, чтобы полностью захватить контроль над сознанием потерпевшего и использовать его в своих криминальных целях. Это позволяет им манипулировать людьми для совершения более масштабных финансовых операций, последствия которых могут быть катастрофическими для жертв.

Ранее в Нижнем Новгороде выявлен новый вид мошенничества: преступники выдают себя за школьных врачей. Они связываются с учениками, представляются медработниками и выманивают у подростков конфиденциальные коды. Эксперты предупреждают, что прямое обращение врачей к детям за такой информацией является явным признаком обмана.