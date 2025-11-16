В Грайворонском округе Белгородчины будут сообщать об атаках БПЛА по радио

В целях повышения оперативности информирования граждан о воздушных угрозах в Грайворонском округе Белгородской области введена система радиооповещения. По заявлению губернатора Вячеслава Гладкова, жители округа будут получать уведомления об атаках БПЛА через вещание двух радиоканалов.

Данный механизм безопасности был апробирован ранее на территории Волоконовского района. Губернатор подтвердил, что в его сообщении на платформе Max были названы конкретные частоты, задействованные для передачи экстренных извещений: это «Мир Белогорья» и «Радио Z».

Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 57 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Наибольшее количество беспилотников — 23 — сбили над Самарской областью.