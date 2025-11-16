Налоговая заблокировала счёта компании Харатьяна и Сукачёва

У кинокомпании «Диафильм», совладельцами которой являются известные российские артисты Дмитрий Харатьян и Гарик Сукачёв, вновь возникли серьёзные проблемы с налоговой службой. Согласно данным сервиса «БИР-Аналитик», с которым ознакомилось РИА «Новости», ФНС повторно заблокировала счёта предприятия.

В октябре 2024 года сообщалось о первой блокировке счетов ООО «Диафильм» со ссылкой на данные системы «Контур.Фокус». Владельческая структура компании остаётся неизменной: Сукачёву и Харатьяну принадлежит по 40% бизнеса, ещё 20% находятся у Анастасии Жидковой.

Согласно новой информации, в сентябре 2025 года налоговая служба вновь вынесла решение о приостановке всех банковских операций компании. Официальной причиной указано «непредставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока её представления».

Параллельно с налоговыми проблемами компания столкнулась и с исполнительным производством. С октября судебные приставы пытаются взыскать с «Диафильма» штраф органа Пенсионного фонда, который составляет 1 тысячу рублей.

Несмотря на финансовые трудности, компания продолжает числиться действующей. Основным видом её деятельности остаётся производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.