Налоговая заблокировала счёта компании Харатьяна и Сукачёва
Обложка © ТАСС / Коротаев Артём
У кинокомпании «Диафильм», совладельцами которой являются известные российские артисты Дмитрий Харатьян и Гарик Сукачёв, вновь возникли серьёзные проблемы с налоговой службой. Согласно данным сервиса «БИР-Аналитик», с которым ознакомилось РИА «Новости», ФНС повторно заблокировала счёта предприятия.
В октябре 2024 года сообщалось о первой блокировке счетов ООО «Диафильм» со ссылкой на данные системы «Контур.Фокус». Владельческая структура компании остаётся неизменной: Сукачёву и Харатьяну принадлежит по 40% бизнеса, ещё 20% находятся у Анастасии Жидковой.
Согласно новой информации, в сентябре 2025 года налоговая служба вновь вынесла решение о приостановке всех банковских операций компании. Официальной причиной указано «непредставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока её представления».
Параллельно с налоговыми проблемами компания столкнулась и с исполнительным производством. С октября судебные приставы пытаются взыскать с «Диафильма» штраф органа Пенсионного фонда, который составляет 1 тысячу рублей.
Несмотря на финансовые трудности, компания продолжает числиться действующей. Основным видом её деятельности остаётся производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.
Ранее сообщалось, что налоговая служба Санкт-Петербурга заблокировала банковские счета блогера Николая Соболева из-за долга в 60 тысяч рублей. Эта задолженность возникла из-за неуплаты взносов по его ИП, занимающемуся рекламой. Хотя исполнительных производств пока нет, дальнейшее уклонение от уплаты может привести к вмешательству судебных приставов.
