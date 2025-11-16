Путин поздравил россиян с Днём самбо, назвав этот вид спорта национальным достоянием

Глава государства Владимир Путин направил поздравление самбистам, ветеранам спорта, а также всем участникам и организаторам Дня самбо. В своем обращении президент подчеркнул, что этот праздник, посвящённый единоборству, рождённому в России, объединяет огромное количество людей во всех регионах страны и по праву считается национальным достоянием.

«Этот праздник, посвящённый поистине уникальному виду единоборств, родившемуся в нашей стране, объединяет огромное количество людей во всех регионах России и по праву считается нашим национальным достоянием», — сказано в поздравлении.

Путин отметил высокие требования, которые предъявляет самбо к занимающимся. По его словам, этот вид спорта воспитывает в человеке волю, целеустрёмленность, самодисциплину и уважение к сопернику. Президент добавил, что перечисленные качества востребованы в жизни, поскольку они формируют сильный характер и помогают преодолевать трудности.

Российский лидер выразил удовлетворение динамичным развитием самбо в последние годы. Он отметил, что расширяется его география, растёт число поклонников, а российские единоборцы «неизменно демонстрируют впечатляющие успехи на самых престижных международных соревнованиях».

Также президент отметил плодотворную работу Всероссийской федерации самбо и реализацию проекта «Самбо – в школу», благодаря которому проводятся молодежные состязания и турниры, а также реализуются просветительские инициативы.

Путин выразил уверенность, что праздник пройдет на высоком уровне и послужит популяризации самбо, а также продвижению ценностей физической культуры и здорового образа жизни.

