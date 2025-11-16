Российские компании столкнулись с эпидемией выгорания из-за коллективного стресса

Стресс на работе перестал быть личной проблемой сотрудника и превратился в полноценный корпоративный риск, требующий стратегического управления. Такую трансформацию подтверждают данные аналитиков, согласно которым 33% российских работников испытывают сильный стресс еженедельно, а 13% — практически ежедневно. Об этом сообщает 360.ru.

Ключевыми факторами, формирующими эту опасную среду, стали внутренний организационный хаос и внешняя геополитическая турбулентность. Сотрудники ежедневно сталкиваются с противоречивыми указаниями, постоянно меняющимися приоритетами и отсутствием чётких регламентов. Эта нестабильность усугубляется необходимостью компаний экстренно реагировать на новые законы и разрывы деловых связей.

Мощным дестабилизирующим элементом выступает общий тревожный информационный фон, который работники неизбежно приносят с собой в офис. Экономические вызовы, такие как падение спроса, вынуждают персонал быстро осваивать новые навыки и перестраивать профессиональное сознание, что само по себе является мощным триггером для стресса.

В результате стресс из временного кризиса перерос в хроническое состояние. Это ведёт к волне выгорания и психосоматических заболеваний, лишая бизнес его главного актива — мотивированных и адаптивных сотрудников. Формируется порочный круг: попытки компании выжить создают стресс, который истощает персонал, делая его неспособным решать задачи по преодолению кризиса.

Разорвать этот круг можно только через осознание того, что управление психологическим климатом и сохранение человеческого капитала — это не опция, а стратегическая инвестиция в устойчивость бизнеса.

Однако для борьбы со стрессом существует огромное множество способов. Ранее Life.ru провёл опрос, где россияне рассказали, как они справляются с таким неприятным явлением. К примеру, почти половина опрошенных заявили, что снять стресс им помогают занятия спортом.