Россиянка находится на ИВЛ после страшной аварии в Таиланде

Российская туристка оказалась между жизнью и смертью в таиландской больнице после жуткой аварии. Об этом происшествии рассказал телеграм-канал SHOT.

Россиянка попала в страшное ДТП в Таиланде. Обложка © Telegram / SHOT

Всё случилось в Паттайе — 27-летняя Ксения из Иркутска неслась на мотоцикле Kawasaki-125. Внезапно на её пути возникла пищевая тележка, и девушка, пытаясь увернуться, врезалась в бетонный бордюр. От страшного удара её отбросило на асфальт.

Сейчас россиянка находится в реанимации с множественными переломами рук, костей лица и черепно-мозговой травмой. Врачи сообщают, что она подключена к аппарату искусственного дыхания и борется за жизнь.

Ситуацию усугубляет то, что девушка управляла транспортным средством без страхового полиса. Для продолжения экстренной терапии её близким необходимо срочно найти около 250 тысяч рублей, при этом в ближайшее время пациентку планируют переместить в другое медучреждение.

