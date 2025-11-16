Россия и США
16 ноября, 07:41

Россиянка находится на ИВЛ после страшной аварии в Таиланде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 1000 Words

Российская туристка оказалась между жизнью и смертью в таиландской больнице после жуткой аварии. Об этом происшествии рассказал телеграм-канал SHOT.

Россиянка попала в страшное ДТП в Таиланде. Обложка © Telegram / SHOT

Всё случилось в Паттайе — 27-летняя Ксения из Иркутска неслась на мотоцикле Kawasaki-125. Внезапно на её пути возникла пищевая тележка, и девушка, пытаясь увернуться, врезалась в бетонный бордюр. От страшного удара её отбросило на асфальт.

Сейчас россиянка находится в реанимации с множественными переломами рук, костей лица и черепно-мозговой травмой. Врачи сообщают, что она подключена к аппарату искусственного дыхания и борется за жизнь.

Ситуацию усугубляет то, что девушка управляла транспортным средством без страхового полиса. Для продолжения экстренной терапии её близким необходимо срочно найти около 250 тысяч рублей, при этом в ближайшее время пациентку планируют переместить в другое медучреждение.

Ранее Life.ru писал, что утром на трассе «Белгород — М4 «Дон»» лоб в лоб столкнулись микроавтобус с рабочими и зерновоз. По предварительным данным, водители не справились с управлением при разъезде. В результате жёсткого столкновения «Спринтер» вынесло в кювет к деревьям, а гружёный «ДАФ» опрокинуло. На месте погибли водитель автобуса и один из рабочих. Шестеро пострадавших госпитализированы.

Вероника Бакумченко
