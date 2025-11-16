LG зарегистрировала в России шесть новых товарных знаков

Южнокорейский технологический гигант LG Electronics официально зарегистрировал в России шесть новых товарных знаков, связанных с электронными и цифровыми товарами. Согласно данным электронной базы Роспатента, регистрация охватывает перспективные линейки продукции бренда.

Среди зарегистрированных знаков — продукты линейки аудиосистем Xboom: XboomStage, XboomPower и XboomBuds. Они отнесены к 9 классу МКТУ, что включает аудиоколонки, наушники и акустические системы. Также в реестр внесены товарные знаки Affectionate Intelligence, LG AI Processor и webOS, которые зарегистрированы по 9 и 42 классам МКТУ и охватывают обслуживание и обновление программного обеспечения, чипы и микросхемы.

Все заявки были поданы американским представительством компании «ЭлДжи электроникс инк» в течение 2024-2025 годов. Срок действия товарных знаков в России установлен до 2034-2035 годов, что свидетельствует о долгосрочных планах корпорации на российском рынке.

Ранее американская компания McDonald's успешно зарегистрировала в России ряд своих товарных знаков. Согласно информации Роспатента, к ним относятся названия «Биг тейсти», «Квотер паундер», «Роял чизбургер», McFresh, McFlurry, Big Mac и «МакДоставка». Заявки на регистрацию были поданы из США в декабре 2024 года, а срок действия прав на эти знаки в России истекает в декабре 2034 года.