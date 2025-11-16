Существует вероятность возобновления энергетического сотрудничества между Германией и Россией в течение ближайшего десятилетия. Об этом заявил член бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

«Я думаю, что в ближайшие годы, может, в течение десяти лет будем иметь нормальные отношения, и я надеюсь, что это произойдёт быстрее», — подчеркнул Котре, вспомнив времена стабильных поставок недорогих российских энергоресурсов.

По его словам, текущий отказ от сотрудничества с Россией привёл ФРГ к деиндустриализации и экономическим трудностям. Политик заявил, что возобновление сотрудничества напрямую зависит от укрепления многополярного миропорядка, который формируется в рамках БРИКС. Он подчеркнул, что эпоха одностороннего вмешательства во внутренние дела других государств подходит к концу, и выразил убежденность в грядущих переменах в глобальной системе управления.

Ранее Дмитрий Медведев высказался о запрете для АдГ на участие в мероприятиях в России. Касательно же нынешней правящей партийной коалиции, по его мнению, причины такого поведения очевидны: они испытали сильный испуг.