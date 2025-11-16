Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 ноября, 07:49

Депутат бундестага предсказал возобновление энергосотрудничества с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Novikov Aleksey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Novikov Aleksey

Существует вероятность возобновления энергетического сотрудничества между Германией и Россией в течение ближайшего десятилетия. Об этом заявил член бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

«Я думаю, что в ближайшие годы, может, в течение десяти лет будем иметь нормальные отношения, и я надеюсь, что это произойдёт быстрее», — подчеркнул Котре, вспомнив времена стабильных поставок недорогих российских энергоресурсов.

По его словам, текущий отказ от сотрудничества с Россией привёл ФРГ к деиндустриализации и экономическим трудностям. Политик заявил, что возобновление сотрудничества напрямую зависит от укрепления многополярного миропорядка, который формируется в рамках БРИКС. Он подчеркнул, что эпоха одностороннего вмешательства во внутренние дела других государств подходит к концу, и выразил убежденность в грядущих переменах в глобальной системе управления.

Депутаты АдГ приехали в Россию на фоне угроз исключения из партии
Депутаты АдГ приехали в Россию на фоне угроз исключения из партии

Ранее Дмитрий Медведев высказался о запрете для АдГ на участие в мероприятиях в России. Касательно же нынешней правящей партийной коалиции, по его мнению, причины такого поведения очевидны: они испытали сильный испуг.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Германия
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar