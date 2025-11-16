Учёный раскрыл тайну кометы, предсказавшей смерть Ивана Грозного

Комету, которую наблюдали перед кончиной Ивана Грозного в 1584 году, по всей видимости, уничтожило сближением с Солнцем либо же она навсегда покинула границы нашей планетной системы. Такое предположение в интервью ТАСС высказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Специалист отметил, что ни одна из задокументированных астрономией комет не пролетала вблизи Земли в указанное время. Эйсмонт также добавил, что исследователи категорически отвергают возможность того, что наблюдавшийся объект являлся метеоритом или астероидом. По его словам, это объясняется тем, что исторические источники свидетельствуют о продолжительном наблюдении небесного тела, что характерно именно для комет, в отличие от метеоров, видимых лишь кратковременно.

Предание о предсмертном знамении наиболее подробно было описано Николаем Карамзиным в его фундаментальном труде «История государства Российского», где историк сообщал, как государь, увидев небесное явление, предсказал собственную скорую кончину. Художественное воплощение данный исторический сюжет обрёл в работе Виктора Васнецова под названием «Иван Грозный смотрит на комету».

