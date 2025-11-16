Россия и США
16 ноября, 08:04

Учёный раскрыл тайну кометы, предсказавшей смерть Ивана Грозного

Обложка © Wikipedia / Виктор Михайлович Васнецов

Комету, которую наблюдали перед кончиной Ивана Грозного в 1584 году, по всей видимости, уничтожило сближением с Солнцем либо же она навсегда покинула границы нашей планетной системы. Такое предположение в интервью ТАСС высказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Специалист отметил, что ни одна из задокументированных астрономией комет не пролетала вблизи Земли в указанное время. Эйсмонт также добавил, что исследователи категорически отвергают возможность того, что наблюдавшийся объект являлся метеоритом или астероидом. По его словам, это объясняется тем, что исторические источники свидетельствуют о продолжительном наблюдении небесного тела, что характерно именно для комет, в отличие от метеоров, видимых лишь кратковременно.

Предание о предсмертном знамении наиболее подробно было описано Николаем Карамзиным в его фундаментальном труде «История государства Российского», где историк сообщал, как государь, увидев небесное явление, предсказал собственную скорую кончину. Художественное воплощение данный исторический сюжет обрёл в работе Виктора Васнецова под названием «Иван Грозный смотрит на комету».

Учёные рассчитали дату возможного столкновения астероида с Луной
Ранее Life.ru писал, что тайна жизни может скрываться не в далёких галактиках, а прямо в нашей системе — подо льдами Энцелада. Новое открытие учёных показывает, что этот спутник Сатурна геологически активен по всей поверхности, а не только на южном полюсе. Стабильный тепловой баланс, сравнимый с мощностью десятков атомных электростанций, миллиарды лет поддерживает тёплый океан. Эти условия делают Энцелад одним из самых перспективных кандидатов для поиска внеземной жизни.

