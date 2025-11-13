Учёные рассчитали дату возможного столкновения астероида с Луной

Астероид под названием YR4 может столкнуться с естественным спутником Земли 22 декабря 2032 года. Об этом сообщили исследователи из Университета Джонса Хопкинса, ссылаясь на данные, полученные с космического телескопа «Джеймс Уэбб», сообщает Daily Mail.

Доктор Эндрю Ривкин отметил, что «на данный момент вероятность удара составляет около 4%, но она способна вырасти до 30%, если наблюдения подтвердят текущие расчёты. По оценкам специалистов, космическое тело размером примерно 67 метров способно оставить на лунной поверхности кратер диаметром до километра, а разлетающиеся осколки от удара теоретически могут долететь и до нашей планеты.

Сейчас астероид временно недоступен для наблюдений с Земли. Учёные рассчитывают вновь зафиксировать его с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» только в феврале 2026 года, после чего он снова скроется из поля зрения до 2028 года. Ривкин подчеркнул, что у специалистов осталось не так много времени для уточнения орбиты и детального просчёта всех рисков предстоящего сближения.

