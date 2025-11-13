Россия и США
13 ноября, 11:53

Учёные рассчитали дату возможного столкновения астероида с Луной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Астероид под названием YR4 может столкнуться с естественным спутником Земли 22 декабря 2032 года. Об этом сообщили исследователи из Университета Джонса Хопкинса, ссылаясь на данные, полученные с космического телескопа «Джеймс Уэбб», сообщает Daily Mail.

Доктор Эндрю Ривкин отметил, что «на данный момент вероятность удара составляет около 4%, но она способна вырасти до 30%, если наблюдения подтвердят текущие расчёты. По оценкам специалистов, космическое тело размером примерно 67 метров способно оставить на лунной поверхности кратер диаметром до километра, а разлетающиеся осколки от удара теоретически могут долететь и до нашей планеты.

Сейчас астероид временно недоступен для наблюдений с Земли. Учёные рассчитывают вновь зафиксировать его с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» только в феврале 2026 года, после чего он снова скроется из поля зрения до 2028 года. Ривкин подчеркнул, что у специалистов осталось не так много времени для уточнения орбиты и детального просчёта всех рисков предстоящего сближения.

Роскосмос проведёт спецрейс для наблюдения Геминид
Ранее Life.ru сообщал, что магнитная буря планетарного масштаба обрушилась на Землю утром 12 ноября. Солнечная активность едва не достигла высшей отметки G5. Причина — три корональных выброса массы, один за другим направлявшихся к Земле после череды мощных вспышек. Ночью к нам пришло третье, заключительное облако плазмы. Сейчас всё пошло на спад.

Александра Мышляева
