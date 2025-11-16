Психиатр рассказал о самом мучительном неврологическом заболевании, для которого нет лечения

Хорея Гентингтона — одно из тех редких заболеваний, которое поражает врачей своей трагической парадоксальностью, не оставляя места для профессионального равнодушия. О сути этого недуга «Вечерней Москве» рассказал врач-психиатр Эдуард Холодов.

Болезнь, названная в честь американского врача Джорджа Гентингтона, описавшего её в 1872 году, характеризуется тремя роковыми признаками: наследственным характером, прогрессирующим психическим распадом и хореическими гиперкинезами. Эти неконтролируемые, «пляшущие» движения, давшие болезни название, превращают жизнь пациента в постоянный абсурдный танец.

Самое мучительное, по словам психиатра, — это сохраняющаяся ясность сознания на фоне тотальной потери контроля над телом и эмоциями. Пациенты осознают весь ужас происходящего, наблюдая, как их тело выходит из повиновения, а психика погружается в хаос, напоминающий шизофрению.

Лечения от этой генетической болезни пока не существует. Однако врачи могут продлить жизнь пациента и улучшить её качество. Основные причины смерти — бытовая травматизация из-за постоянных падений и проблемы с глотанием, ведущие к истощению. Индивидуальная реабилитация, включающая лекарственную терапию, ЛФК и психологическую поддержку, помогает подарить пациенту несколько лет жизни с меньшей болью и большим достоинством.

