16 ноября, 08:05

Обломки БПЛА повредили объект в Воронежской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

В Воронежской области обломки сбитых беспилотников повредили инфраструктурный объект и частный дом. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«Обломками БПЛА был повреждён инфраструктурный объект, возникло возгорание, которое было оперативно потушено», — написал глава региона.

Он уточнил, что количество сбитых за ночь дронов увеличилось до шести. После падения БПЛА возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. В одном из районов области при падении подавленного беспилотника также пострадал частный дом — повреждены фасад и забор. На месте работают оперативные службы, оценивая масштабы ущерба.

Ранее Life.ru сообщал, что системы ПВО за ночь нейтрализовали 57 украинских беспилотников над территорией России. Наибольшее количество дронов — 23 единицы — было перехвачено в небе над Самарской областью, ещё 17 уничтожены в Волгоградской области.

