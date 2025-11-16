Иностранцы в соцсетях пытаются научиться делать «славянский взгляд»

В социальных сетях набирает популярность новый вирусный челлендж, в рамках которого пользователи со всего мира пытаются воспроизвести так называемый «славянский взгляд» — суровое и недовольное выражение лица. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Изначально тренд зародился весной 2025 года на волне интереса к Мелании Трамп, уроженке Словении. Пользователей привлекли её сдержанные манеры, невозмутимость и пронзительный взгляд. Многие стали считать, что такая холодная мимика — ключ к успеху и роскошной жизни, помогающий найти состоятельного партнёра.

Однако, как отмечает издание, попытки иностранцев прищуриться и смотреть исподлобья редко выглядят убедительно. Истинные носители «славянского взгляда» — пользователи из России и других славянских стран — уверены, что эта мимика является не актёрской игрой, а отражением особого жизненного опыта. Его формируют суровые будни: ожидание автобуса в лютый мороз, поездки в переполненных маршрутках и бытовые споры, которые накладывают на лицо неизгладимый отпечаток стоического спокойствия и лёгкой усталости от жизни.

Чтобы быть ещё большее трендовым и модным к «славянскому взгляду» можно добавить ещё и «дедовский» свитер, ведь такие сейчас имеют огромную популярность среди мужчин и женщин. Некоторые мировые бренды уже добавили их в свои коллекции.