В Китае арестован бывший настоятель легендарного Шаолиньского монастыря

В Китае Народная прокуратура города Синьсян в провинции Хэнань санкционировала арест бывшего настоятеля легендарного Шаолиньского монастыря Ши Юнсиня. Как сообщает местное Центральное телевидение, экс-настоятель подозревается в совершении целого ряда коррупционных преступлений.

Расследование по делу Ши Юнсиня проводило Управление общественной безопасности города Синьсян, которое после завершения следственных действий направило в прокуратуру ходатайство об его аресте.

«Недавно Народная прокуратура города Синьсян удовлетворила ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Ши Юнсиня, подозреваемого в использовании служебного положения для присвоения чужого имущества, растрате средств и получении взяток», — сообщает телеканал.

Ещё в июле административный отдел монастыря сделал сенсационное заявление, обвинив на тот момент настоятеля не только в хищении средств и имущества обители, но и в серьёзном нарушении буддийских заповедей. Сообщалось, что Ши Юнсинь длительное время поддерживал неподобающие отношения с несколькими женщинами и имел внебрачных детей. Уже на следующий день после этих разоблачений Китайская буддийская ассоциация лишила его сана.

Новым главой монастыря был избран Ши Иньлэ, ранее занимавший пост настоятеля Храма Белой Лошади в Лояне — первого буддийского храма в Китае. Китайская буддийская ассоциация опубликовала специальное заявление, в котором подчеркнула, что все буддисты страны должны строго соблюдать законы, быть патриотами, исправно платить налоги и не подрывать государственный строй. В ассоциации напомнили, что совершение преступлений создаёт негативную карму, в то время как следование закону формирует карму положительную.

Ши Юнсинь неоднократно подвергался критике за чрезмерную коммерциализацию Шаолиня. Под его руководством монастырь, основанный ещё в 495 году и знаменитый как колыбель китайских боевых искусств, превратился в успешную бизнес-империю с филиалами по всей стране, съёмками фильмов и телешоу.

Ранее сообщалось о гибели большого числа кошек в Китае во время буддийского ритуала «освобождения жизни». Эта традиционная практика, направленная на проявление сострадания через выпуск животных на волю, обернулась трагедией. По сообщениям, участники церемонии привезли к водохранилищу около 400 кошек (примерно 1500 кг) на двух грузовиках. Однако местные жители настаивают, что для ритуала было подготовлено 1120 кошек общим весом 2722 кг.