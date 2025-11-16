Юрист рассказала, как не дать бабушке-скамщице себя облапошить, покупая у неё жильё

В России участились случаи мошенничества при покупке жилья у пожилых людей, когда продавцы-пенсионеры остаются и с деньгами, и с проданной квартирой. О том, как распознать обман и защитить свои права, в беседе с URA.ru рассказала юрист Мария Фуфарева.

Суть схемы заключается в том, что после завершения сделки бабушка-продавец заявляет в суде, что действовала под влиянием мошенников, которым уже отдала деньги. Суд часто оставляет за ней квартиру и накладывает долг перед покупателем. Однако пенсионерка затем подаёт на банкротство и законно списывает этот долг, оставляя покупателя ни с чем.

Единственным эффективным способом защиты юрист считает титульное страхование. В случае признания сделки недействительной страховая компания компенсирует покупателю полную стоимость недвижимости. Однако при оформлении полиса необходимо внимательно изучать договор.

Ранее Life.ru рассказывал, как московская пенсионерка продала квартиру, а потом отказалась съезжать оттуда, заявив, что действовала по указаниям мошенников. Семья приобрела у неё жильё для дочери-студентки, приехавшей учиться в другой город. Женщина убедила их, что вскоре переедет в Израиль.