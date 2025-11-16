Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 ноября, 09:05

Юрист рассказала, как не дать бабушке-скамщице себя облапошить, покупая у неё жильё

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

В России участились случаи мошенничества при покупке жилья у пожилых людей, когда продавцы-пенсионеры остаются и с деньгами, и с проданной квартирой. О том, как распознать обман и защитить свои права, в беседе с URA.ru рассказала юрист Мария Фуфарева.

Суть схемы заключается в том, что после завершения сделки бабушка-продавец заявляет в суде, что действовала под влиянием мошенников, которым уже отдала деньги. Суд часто оставляет за ней квартиру и накладывает долг перед покупателем. Однако пенсионерка затем подаёт на банкротство и законно списывает этот долг, оставляя покупателя ни с чем.

Единственным эффективным способом защиты юрист считает титульное страхование. В случае признания сделки недействительной страховая компания компенсирует покупателю полную стоимость недвижимости. Однако при оформлении полиса необходимо внимательно изучать договор.

Слуцкий предложил ввести 30-дневную защиту сделок по квартирам пенсионеров
Слуцкий предложил ввести 30-дневную защиту сделок по квартирам пенсионеров

Ранее Life.ru рассказывал, как московская пенсионерка продала квартиру, а потом отказалась съезжать оттуда, заявив, что действовала по указаниям мошенников. Семья приобрела у неё жильё для дочери-студентки, приехавшей учиться в другой город. Женщина убедила их, что вскоре переедет в Израиль.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar