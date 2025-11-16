Эксперт рассказал, когда за входную дверь могут оштрафовать

Установка входной двери, распахивающейся наружу, может повлечь административный штраф, если её створка перегораживает эвакуационный выход для других жильцов. Такое разъяснение изданию NEWS.ru дал эксперт в сфере ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь.

Отдельной статьи, которая бы напрямую запрещала наружное открывание двери, в законодательстве не существует. Штрафные санкции применяются, когда раскрытая створка реально мешает свободному проходу соседей в случае чрезвычайного происшествия. Для физических лиц размер взыскания варьируется от пяти до 15 тысяч рублей.

Действующие нормы противопожарного режима не запрещают монтаж дверей с открыванием в сторону общего коридора. Как добавил эксперт, если конструкция не затрудняет перемещение и не создаёт помех для прохода, то никаких поводов для тревоги и финансовых взысканий у собственника быть не должно.

Ранее Life.ru писал, что установка входной двери, открывающейся наружу, может обойтись собственникам дороже. Соседи вправе через суд потребовать переустановки двери, так как она незаконно занимает общее пространство лестничной клетки, являющееся собственностью всех жильцов дома.