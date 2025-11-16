Люди старше 60 лет все чаще стремятся сохранять физическую активность, но сталкиваются с вопросом выбора безопасных нагрузок. Рекомендациями по подбору оптимального вида спорта в беседе с РИА «ФедералПресс» поделился фитнес-эксперт и нутрициолог Александр Сидоров.

Специалист подчёркивает, что выбор должен основываться на текущем уровне подготовки, состоянии здоровья и личных предпочтениях. Главный принцип — физическая активность должна приносить удовольствие и укреплять здоровье, а не перегружать организм.

Эксперт рекомендует семь основных направлений. Ходьба и её усовершенствованный вариант — скандинавская ходьба — идеальны для сердечно-сосудистой системы и задействуют все группы мышц. Йога улучшает гибкость и равновесие, а плавание обеспечивает кардионагрузку без давления на суставы.

Велоспорт развивает координацию и укрепляет сердце, танцы поддерживают суставную подвижность и социальную активность, а гольф тренирует концентрацию внимания и общий тонус организма. Также существуют специальные фитнес-программы для пожилых, включающие растяжку и силовые упражнения.

Сидоров рекомендует тренироваться минимум три раза в неделю по часу, предварительно проконсультировавшись с врачом относительно возможных ограничений.

«Рекомендуемая частота тренировок: минимум три раза в неделю по часу на каждое занятие», – добавил Сидоров.

В этом плане многим пенсионерам следует брать пример с президент США Дональда Трампа. Американский политик провёл 30% своего президентского срока на полях для гольфа. За такое увлечение 79-летнему главе Белого дома можно выразить респект, однако налогоплательщикам это обошлось в 150 миллионов долларов.