Экономист рассказал, какие переводы с 2026 года начнут блокировать как мошеннические

С 1 января 2026 года Банк России вводит новые критерии для выявления мошеннических операций в Системе быстрых платежей (СБП), включая подозрительные переводы самому себе. О нововведениях в интервью РИА «ФедералПресс» рассказал экономист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Во-первых, важно отметить, что Банк России предпринимает колоссальные усилия по противодействию мошенническим схемам. Разработка таких признаков является одним из важных компонентов системы защиты граждан от противоправных действий со стороны мошенников. Новые признаки вступят в силу с 1 января 2026 года», — сказал он.

Эксперт отметил, что усилия регулятора уже приносят результаты: в третьем квартале 2025 года было предотвращено 28,5 млн несанкционированных операций на сумму 3,5 трлн рублей, что на 77% больше, чем годом ранее.

Новый признак мошенничества будет включать два взаимосвязанных действия. Первое — перевод самому себе на сумму свыше 200 тысяч рублей. Второе — последующая операция в адрес незнакомого получателя, которому отправитель не переводил деньги в течение последних шести месяцев. Именно такая последовательность вызовет подозрение системы.

Балынин подчеркнул, что важно избегать любых финансовых операций с незнакомцами. Если перевод всё же заблокирован, следует лично обратиться с паспортом в отделение банка — это самый быстрый способ подтвердить легитимность операции и разблокировать средства.

Ранее финансист рассказал, как избежать блокировки крупных денежных переводов по СБП самому себе. По его словам, прежде всего для этого важно не участвовать в операциях, которые банк может счесть подозрительными.