Финансист объяснил, как избежать блокировки крупных переводов через СБП

Если россиянин планирует крупный перевод — свыше 200 тысяч рублей через Систему быстрых платежей — стоит заранее уведомить банк или быть готовым быстро подтвердить легальность операции. Об этом рассказал бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

По его словам, любые нетипичные транзакции теперь могут попасть под финансовый мониторинг. Чтобы избежать блокировки, важно не участвовать в операциях, которые банки могут рассматривать как признаки мошенничества. Среди них:

крупный перевод через СБП после поступления крупной суммы самому себе и отправка денег человеку, которому не было переводов последние полгода;

смена номера телефона, привязанного к онлайн-банку или «Госуслугам», менее чем за двое суток до перевода;

использование необычного устройства, провайдера или прокси-сервера.

Эксперт уточнил: даже перевод самому себе — например, между счетами в разных банках — может быть приостановлен, если за ним следует подозрительная операция. В такой ситуации необходимо сразу связаться со своим банком по официальной линии.

Трепольский в беседе с «Газетой.ru» предупредил, что нельзя реагировать на неожиданные звонки или СМС с предложением «разблокировать перевод» — зачастую это уловка мошенников. Чтобы подтвердить легальность операции, клиенту нужно предоставить документы: договор, чек, инвойс или объяснительную записку (например, покупка авто или возврат долга). Согласно новым правилам, банк может приостановить подозрительную операцию на два рабочих дня, а в отдельных случаях — до 10 дней, если подключается Росфинмониторинг по 115-ФЗ.

Напомним, ранее крупные переводы самому себе через СБП включили в признаки мошеннических операций. Об этом заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. Новый признак мошенничества будет применяться, если после перевода средств самому себе в тот же день следует попытка перевода другому лицу, которому пользователь не переводил деньги в течение последних шести месяцев.