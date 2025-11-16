Пожизненно осуждённый убийца Технюк пожаловался на цены в колонии

Пожизненно осуждённый за жестокое убийство семьи следователя Владислав Технюк пожаловался на завышенные цены в магазине колонии. Об этом свидетельствуют судебные материалы, имеющиеся в распоряжении РИА «Новости».

Осуждённый пытался через прокуратуру призвать к ответу красноярское управление ФАС, обвиняя его в бездействии. Он утверждал, что из-за необоснованных торговых надбавок в учреждении формируются завышенные цены на продовольствие, что противоречит, по его мнению, антимонопольному праву.

В ведомстве ему сообщили, что состав правонарушения не обнаружили. Это побудило Технюка обратиться в суд с требованием взыскать компенсацию в размере десяти тысяч рублей, аргументируя это нарушением сроков рассмотрения его заявления. Красноярский суд не удовлетворил исковые требования, и данное решение стало окончательным в октябре.

Пожизненный приговор Технюку был вынесен Верховным судом Тувы в 2010 году. Следствие установило, что в 2009 году он, будучи ранее судимым за убийство, нанялся для работ в частный дом. В день преступления он в порыве ярости, вызванной новыми поручениями, нанёс хозяйке дома удары топором. Чтобы ликвидировать свидетелей, он затем убил камнем её дочь — сотрудника правоохранительных органов, а её маленькую внучку задушил. После этого преступник похитил телефоны и автомобиль жертв, а тела спрятал, сбросив в яму.

