Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 ноября, 09:17

Пожизненно осуждённый убийца Технюк пожаловался на цены в колонии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victoria OM

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victoria OM

Пожизненно осуждённый за жестокое убийство семьи следователя Владислав Технюк пожаловался на завышенные цены в магазине колонии. Об этом свидетельствуют судебные материалы, имеющиеся в распоряжении РИА «Новости».

Осуждённый пытался через прокуратуру призвать к ответу красноярское управление ФАС, обвиняя его в бездействии. Он утверждал, что из-за необоснованных торговых надбавок в учреждении формируются завышенные цены на продовольствие, что противоречит, по его мнению, антимонопольному праву.

В ведомстве ему сообщили, что состав правонарушения не обнаружили. Это побудило Технюка обратиться в суд с требованием взыскать компенсацию в размере десяти тысяч рублей, аргументируя это нарушением сроков рассмотрения его заявления. Красноярский суд не удовлетворил исковые требования, и данное решение стало окончательным в октябре.

Пожизненный приговор Технюку был вынесен Верховным судом Тувы в 2010 году. Следствие установило, что в 2009 году он, будучи ранее судимым за убийство, нанялся для работ в частный дом. В день преступления он в порыве ярости, вызванной новыми поручениями, нанёс хозяйке дома удары топором. Чтобы ликвидировать свидетелей, он затем убил камнем её дочь — сотрудника правоохранительных органов, а её маленькую внучку задушил. После этого преступник похитил телефоны и автомобиль жертв, а тела спрятал, сбросив в яму.

Серийный убийца Исупов из «Белого лебедя» просится на свободу после паралича
Серийный убийца Исупов из «Белого лебедя» просится на свободу после паралича

Ранее Life.ru писал, что осужденный на пожизненное заключение «Поволжский маньяк» Радик Тагиров подал кассационную жалобу в Верховный суд РФ. Несмотря на ранее данные признательные показания, он продолжает настаивать на своей невиновности. Приговор, подтвержденный апелляцией в декабре, признал его виновным в 31 убийстве пожилых женщин.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Криминал
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar