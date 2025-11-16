Владимир Зеленский должен снять запрет на проведение переговоров с Россией. Соответствующий призыв сделал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети Х.

Эксперт выразил мнение, что российская сторона всегда демонстрирует готовность к диалогу и переговорам с западными странами. Он подчеркнул, что именно Зеленский должен инициировать отмену существующего правового акта. Политик убеждён, что подобный шаг со стороны Киева был бы своевременным.

«Россия постоянно хочет вести диалог и переговоры с Западом. Зеленский должен убрать закон, запрещающий вести любые переговоры с Москвой», — написал он.

Напомним, что ранее позицию России по урегулированию украинского кризиса озвучивал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, страна всегда сохраняла готовность к ведению переговоров. Однако отсутствие перспектив для дипломатического урегулирования конфликта создаёт именно Киев.