Песков: Заявление о прекращении переговоров формализует отказ Киева от диалога

Заявление украинской стороны о прекращении переговорного процесса с Россией лишь формально зафиксировало сложившееся положение дел. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее решение Киева.

«Заявление формализует ситуацию де-факто, когда украинская сторона не желала каким-то образом продолжать контакты, продолжать разговор. Это печально», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что российская сторона всегда была готова к диалогу. Песков отметил, что такая позиция украинских властей окончательно закрепляет отсутствие перспектив для дипломатического урегулирования конфликта.