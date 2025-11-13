Песков: Заявление о прекращении переговоров формализует отказ Киева от диалога
Обложка © Life.ru
Заявление украинской стороны о прекращении переговорного процесса с Россией лишь формально зафиксировало сложившееся положение дел. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее решение Киева.
«Заявление формализует ситуацию де-факто, когда украинская сторона не желала каким-то образом продолжать контакты, продолжать разговор. Это печально», — сказал представитель Кремля.
Он подчеркнул, что российская сторона всегда была готова к диалогу. Песков отметил, что такая позиция украинских властей окончательно закрепляет отсутствие перспектив для дипломатического урегулирования конфликта.
Напомним, МИД Украины сделал официальное заявление о прекращении любых переговоров с Российской Федерацией. Переговоры были приостановлены из-за отсутствия значимых результатов в текущем году, а достигнутый прогресс оказался минимальным, при этом диалог в настоящее время полностью прекращён. Однако позднее поступило опровержение, согласно которому сообщения о формальной приостановке Киевом мирных переговоров с Москвой не соответствуют действительности. Дипломат пояснил, что утверждения о прекращении переговоров являются не его прямой цитатой, а журналистской интерпретацией.
