16 ноября, 09:07

«До последнего украинца»: В Кремле раскрыли противников анкориджских договорённостей

Обложка © Life.ru

Ни украинское руководство, ни некоторые европейские страны не остались довольны итогами саммита Россия-США в Анкоридже, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его мнению, это связано с их стремлением к продолжению конфликта, а не к мирному урегулированию.

Ушаков — о встрече Путина и Трампа на Аляске. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Им это не нравится. Анкоридж не нравится и многим европейцам, но не всем. То есть Анкоридж не нравится тем, кто не хочет мирного урегулирования, а хочет продолжать войну до последнего украинца», — сказал Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Также Ушаков заявил, что российская и американская стороны ведут диалог по возможной встрече Путина и Трампа, несмотря на её перенос на неопределённый срок. Он подчеркнул, что итоги саммита в Анкоридже уже доведены до украинской стороны.

Наталья Демьянова
