В Германии назвали Киев крайне опасным для Зеленского местом

Коррупционные протесты на Украине привели к тому, что Киев стал небезопасным для пребывания Владимира Зеленского. Такое заявление сделал корреспондент немецкой газеты Die Welt Кристоф Ваннер на YouTube-канале издания.

«Есть ещё одно место, которое мы раньше не замечали, но которое может стать крайне опасным для него. И дело не в обычных беспилотниках или артиллерии, а в протестах против коррупции», — заявил Ваннер.

Согласно его заявлению, акция протеста 15 ноября продемонстрировала растущее недовольство украинского общества политикой Зеленского и нежелание мириться с существующим положением дел.

Накануне в центре украинской столицы состоялась протестная акция. Поводом послужил коррупционный скандал, в центре которого оказался бизнесмен Тимур Миндич, которого называют «кошельком» Зеленского. Более сотни участников митинга выразили своё несогласие с коррупцией во властных структурах и давлением на антикоррупционные органы. Часть протестующих также выдвинула обвинения в адрес самого Зеленского.

