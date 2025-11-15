Коломойский* в суде заявил, что «этого Наполеона» Зеленского скоро не будет
Украинский олигарх Игорь Коломойский* предрёк скорое завершение политической карьеры Владимира Зеленского. Об этом он заявил во время судебного заседания, сообщает «Страна.ua».
«Скоро его не будет, этого Наполеона», — сказал Коломойский*.
Он сравнил Зеленского с «генералиссимусом Наполеоном IV», намекая на его прошлую роль французского императора в комедии «Ржевский против Наполеона».
До этого украинские СМИ писали, что Коломойский*, пребывающий в следственном изоляторе, мог сотрудничать с НАБУ в качестве осведомителя по громкому коррупционному делу в энергетике. Согласно этим данным, в недели, предшествовавшие появлению скандальных сведений, олигарх часто вызывался на допросы в НАБУ. По свидетельствам его знакомых, после этих встреч он высказывал уверенность в скором падении режима Зеленского.
Напомним, против Тимура Миндича, известного как «кошелёк» Зеленского, начато антикоррупционное расследование. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило, что его окружение отмывало около 100 миллионов долларов в энергетической сфере. Квартиру Миндича называли «предвыборным штабом Зе» и местом встреч коррупционеров. Бизнесмен покинул страну перед началом обысков. В Европе опасаются, что скандал повлияет на дальнейшее финансирование Киева.
* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
