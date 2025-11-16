Из столичного университета эвакуировали 100 человек из-за дымовых шашек

В столичном Университете природообустройства была проведена срочная эвакуация в связи с обнаружением предмета, похожего на самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошёл после того, как сотрудница, занимающаяся уборкой, заметила непонятный свёрток в одной из подсобных комнат на втором этаже. По данной причине из корпуса оперативно вывели примерно сотню учащихся и преподавательский состав.

Позднее выяснилось, что внутри пакета находились дымовые шашки. На текущий момент правоохранители осуществляют дополнительный осмотр данной находки, чтобы полностью удостовериться в отсутствии иной угрозы.

Ранее Life.ru писал, что в Нюрнберге проходит крупнейшая в истории города операция по эвакуации из-за бомбы времен Второй мировой. Авиационная бомба весом 450 килограммов, обнаруженная при строительных работах, вынудила покинуть свои дома до 21 тысячи человек. Для обеспечения безопасности на месте работают около 900 специалистов, которые обезвредят снаряд после полного вывода людей из 800-метровой зоны риска.