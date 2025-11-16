Вместе на всех мероприятиях: Сосо Павлиашвили готов выступать на корпоративах только с сыном

Певец Сосо Павлиашвили принципиально отказывается выступать на корпоративах без участия своего 38-летнего сына Левана. Информацию об этом передаёт SHOT со ссылкой на источники.

За одно частное выступление артист запрашивает вознаграждение в размере 2,5 миллиона рублей. При этом Павлиашвили неизменно появляется на мероприятиях вместе со своим наследником, с которым исполняет примерно десять музыкальных композиций. Сольные номера ограничиваются одним-двумя произведениями, а полностью индивидуальный концерт получить невозможно.

Хотя заказчики вправе предлагать свои варианты музыкальной программы, окончательный репертуар формирует сам Сосо Павлиашвили. Telegram-канал уточняет, что жена звезды Ирина недавно начала осваивать шоу-бизнес. Тем не менее её пока не привлекают для выступлений на частных торжествах.

Райдер артистов содержит стандартные требования, включающие две отдельные гримёрки и питание для коллектива из 15 человек. Среди алкогольных предпочтений указан виски Macallan Double Cask стоимостью 12 тысяч рублей. В документе особо отмечен категорический запрет на подачу рыбы и морепродуктов. Также предусмотрено присутствие двух охранников — у гримёрки и непосредственно на сцене.

Ранее сообщалось, что певец Филипп Киркоров отказался от участия в новогодних корпоративах, сославшись на необходимость заботы о собственном здоровье. Решение артиста связано с недавними операциями и общим состоянием организма. Исполнитель стремится избежать переработок, которые могли бы навредить его самочувствию.