16 ноября, 09:36

16 ноября, 09:36

Эпичные кадры: HIMARS и «Нептун» испепелило ударом «Искандера» в Днепропетровской области

HIMARS и «Нептун» испепелило ударом «Искандера» в Днепропетровской области

Российские войска нанесли удар по позициям ВСУ в районе Васильевки Днепропетровской области. Целями атаки стали две пусковые установки ракетного комплекса «Нептун» и одна боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS. Информацию об этом распространило Минобороны России.

Пусковые установки РСЗО HIMARS и ракетного комплекса «Нептун» ВСУ уничтожены в Днепропетровской области. Видео © Минобороны России

Согласно заявлению ведомства, удары были нанесены расчётами ОТРК «Искандер-М» и беспилотными летательными аппаратами. В результате были поражены две пусковые установки берегового ракетного комплекса «Нептун» и боевая машина РСЗО HIMARS.

На опубликованных Минобороны кадрах видно, как после прямого попадания вспыхивает яркая вспышка.

ВСУ отступают на Харьковском направлении, переодеваясь в гражданских
ВСУ отступают на Харьковском направлении, переодеваясь в гражданских

Ранее мощные взрывы прогремели на Украине после массированной атаки беспилотников «Герань-2». Десятки БПЛА нанесли серьёзный удар по Лозовскому району Харьковской области. После атаки по газовой инфраструктуре видно сильное зарево от пожара и взрывов. Также в Одесской области наблюдаются перебои с электроэнергией после удара по городу Белгород-Днестровский.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Обложка © Минобороны России

Наталья Демьянова
