Подразделения «Центра» подошли к микрорайону Западный в Димитрове

Российские военные продолжают развивать наступление в ключевых районах Димитрова (украинское название — Мирноград) в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В населённом пункте Димитров подразделения 51-й армии продолжают наступательные действия в микрорайоне Восточный и южной части города. Штурмовые группы 5-й мотострелковой бригады вплотную подошли к микрорайону Западный. Освобождено 33 здания», — сообщили в военном ведомстве.

Ранее мощные взрывы прогремели на Украине после массированной атаки беспилотников «Герань-2». Массированный удар дронами по Лозовскому району нанёс серьёзный ущерб газовой инфраструктуре, вызвав мощный пожар и серию взрывов. В Одесской области, после атаки на Белгород-Днестровский, были отмечены перебои с подачей электроэнергии.