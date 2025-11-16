Россия и США
16 ноября, 09:46

Подразделения «Центра» подошли к микрорайону Западный в Димитрове

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российские военные продолжают развивать наступление в ключевых районах Димитрова (украинское название — Мирноград) в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В населённом пункте Димитров подразделения 51-й армии продолжают наступательные действия в микрорайоне Восточный и южной части города. Штурмовые группы 5-й мотострелковой бригады вплотную подошли к микрорайону Западный. Освобождено 33 здания», — сообщили в военном ведомстве.

Последние подразделения ВСУ бегут из Ямполя в ДНР
Ранее мощные взрывы прогремели на Украине после массированной атаки беспилотников «Герань-2». Массированный удар дронами по Лозовскому району нанёс серьёзный ущерб газовой инфраструктуре, вызвав мощный пожар и серию взрывов. В Одесской области, после атаки на Белгород-Днестровский, были отмечены перебои с подачей электроэнергии.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

