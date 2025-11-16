Подразделения группировки «Центр» осуществляют зачистку территории населённого пункта Ровное в ДНР. Данную информацию сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

В ходе операции штурмовые группы второй армии продолжают уничтожение окружённых формирований ВСУ в западной части Красноармейска (украинское название — Покровск). Активные боевые действия ведутся в северо-западных и восточных кварталах Центрального района населённого пункта. Одновременно с этим идёт планомерное очищение территории западной промышленной зоны от остатков украинских подразделений.

«Отражены шесть атак подразделений 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из района населённого пункта Гришино Донецкой народной республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ», — отмечает ведомство.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Центр» продолжают успешное наступление в Димитрове (украинское название — Мирноград), где было зачищено уже 49 зданий. Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии ведут активные боевые действия одновременно в нескольких направлениях. Наступление развивается как в Восточном, так и в Западном микрорайонах города.