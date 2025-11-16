Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 ноября, 10:20

Украинские власти запретили крестные ходы в Донбассе после 2014 года

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

После 2014 года, когда Северодонецк остался под контролем украинских властей, в подконтрольных Киеву районах Донбасса было запрещено проводить традиционные крестные ходы. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала староста местного Свято-Крестовоздвиженского храма Любовь.

Староста сообщила, что в 2014 году верующие с Казанской иконой Божией Матери обошли с крестным ходом вокруг домов, и ни одно из зданий не пострадало, однако впоследствии украинские власти ввели запрет на подобные религиозные шествия.

МИД: На Украине задерживают священников УПЦ для формирования «обменного фонда»
МИД: На Украине задерживают священников УПЦ для формирования «обменного фонда»

Ранее Life.ru писал, что митрополита Украинской православной церкви Арсения снова заключили под стражу. По решению судебного органа в Днепропетровске, обвиняемому в публичной поддержке российской военной агрессии была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar