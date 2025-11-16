После 2014 года, когда Северодонецк остался под контролем украинских властей, в подконтрольных Киеву районах Донбасса было запрещено проводить традиционные крестные ходы. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала староста местного Свято-Крестовоздвиженского храма Любовь.

Староста сообщила, что в 2014 году верующие с Казанской иконой Божией Матери обошли с крестным ходом вокруг домов, и ни одно из зданий не пострадало, однако впоследствии украинские власти ввели запрет на подобные религиозные шествия.

Ранее Life.ru писал, что митрополита Украинской православной церкви Арсения снова заключили под стражу. По решению судебного органа в Днепропетровске, обвиняемому в публичной поддержке российской военной агрессии была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.