Сразу 12 автомобильных брендов в России изменили цены

В первой половине ноября российский автомобильный рынок продолжил демонстрировать динамику ценовых изменений. Согласно данным аналитического агентства «Автостат», 12 автомобильных марок провели корректировку стоимости своей продукции, причём характер этих изменений существенно различался.

Наиболее распространённой практикой стало повышение цен, которое затронуло 10 брендов из 12 изученных. Китайская марка Changan продемонстрировала наибольшую активность, пересмотрев стоимость сразу семи моделей в сторону увеличения. Разброс ценовых изменений у этого производителя составил от 20 до 73 тысяч рублей. Другой заметный игрок рынка, KGM, повысил цены на кроссоверы Korando и Tivoli на 100 тысяч рублей каждый. Аналогичное количество модельных изменений было зафиксировано у марок Tank, SWM и GAC, хотя конкретные суммы корректировок различались.

Особый интерес представляет разнонаправленная ценовая политика компании Avior, которая одновременно повысила стоимость модели V90 и снизила цену на базовую версию G10. Единственным случаем исключительно понижательной корректировки стало удешевление пикапа Ambertruck Work на 50 тысяч рублей. Среди других значимых изменений отмечается подорожание кроссовера Soueast S09, седана Hongqi H5 и внедорожника Haval H9 с бензиновым двигателем, а также кроссовера Omoda C5.

Ранее сообщалось, что китайские автопроизводители значительно укрепили свои позиции на российском рынке по итогам первых девяти месяцев 2025 года. Их совокупная выручка достигла 1,6 триллиона рублей, что составило примерно 60% от общего оборота рынка, оценивающегося в 2,7 триллиона рублей.