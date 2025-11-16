Больше 300 уральских туристов вторые сутки не могут вылететь во Вьетнам

Более трёхсот пассажиров рейса Екатеринбург — Фукуок уже второй день не могут улететь на отдых. Как сообщили в транспортной прокуратуре, вылет перенесли из-за технической неисправности самолёта.

Изначально борт должен был подняться в воздух 15 ноября в 15:25, но время вылета переносили множество раз. На рейс зарегистрировано около 330 человек, и ночь людям пришлось провести прямо в аэропорту Кольцово.

Как сообщает Ural Mash, утром туристов всё же отвезли в отель, однако по словам пассажиров, заселение оказалось организовано плохо — в гостинице их не ждали, поэтому часами сидели в холле, пока решали вопрос с размещением. К 11:00 отдыхающих наконец расселили, но поспать удалось недолго: вскоре группу снова отправили в аэропорт. К ситуации подключилась Уральская транспортная прокуратура, которая проверяет обстоятельства задержки.

