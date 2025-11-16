Семье с ребёнком стало плохо от едкого тумана во время спектакля в Москве
Обложка © Life.ru
Искусственный туман, пущенный во время спектакля в Московском детском театре эстрады, стал причиной недомогания у семьи с ребёнком. По информации SHOT, инцидент произошёл на утреннем представлении «Вождь краснокожих». Отец семейства отметил, что туман, использованный на сцене, имел едкий запах.
Вся семья внезапно почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь, жалуясь на слабость и головокружение. При этом другие зрители, находившиеся рядом, не испытывали никаких неприятных симптомов.
Ранее сообщалось, что в Дагестане закрыли 100 кафе из-за отравлений. Ресторанный бизнес в республике страдает из-за постоянных проверок, вызванных жалобами местных жителей на шум от вытяжек и неприятные запахи, так как большинство заведений расположено на первых этажах жилых домов. Местные и туристы регулярно обращаются в Роспотребнадзор из-за пищевых отравлений.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.