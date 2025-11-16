Система РЭБ «Купол Донбасса» осуществила перехват беспилотных аппаратов чешского производства, оснащённых 50-килограммовыми боевыми частями, целью которых являлась Старобешевская ТЭС. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

Силы ПВО перехватили чешские дроны, атаковавшие Старобешевскую ТЭС. Видео © УФСб России по ДНР

«Купол Донбасса» также ликвидировал современный дрон FP-2, снаряжённый фугасным зарядом эквивалентной массы, при попытке нанести удар по железнодорожной инфраструктуре Докучаевска. Наряду с этим были нейтрализованы украинские ударные беспилотники с осколочно-фугасными боеприпасами, чьим предполагаемым объектом была электротехническая подстанция в Куйбышевском районе Донецка.

Совокупное количество отражённых за семидневный период атак на объекты территории республики достигло 440.

Ранее Life.ru писал, что операторы дронов «Рубикон» группировки «Центр» уничтожили до 50 единиц бронетехники ВСУ в районе Красноармейска (бывш. Покровск). Поражение целей, среди которых американские MaxxPro и Stryker, турецкие Kirpi и канадские Senator, осуществлялось FPV-дронами на ключевом участке снабжения противника.