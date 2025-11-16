Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 ноября, 11:21

«Купол Донбасса» перехватил чешские дроны, летевшие к Старобешевской ТЭС

Система РЭБ «Купол Донбасса» осуществила перехват беспилотных аппаратов чешского производства, оснащённых 50-килограммовыми боевыми частями, целью которых являлась Старобешевская ТЭС. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

Силы ПВО перехватили чешские дроны, атаковавшие Старобешевскую ТЭС. Видео © УФСб России по ДНР

«Купол Донбасса» также ликвидировал современный дрон FP-2, снаряжённый фугасным зарядом эквивалентной массы, при попытке нанести удар по железнодорожной инфраструктуре Докучаевска. Наряду с этим были нейтрализованы украинские ударные беспилотники с осколочно-фугасными боеприпасами, чьим предполагаемым объектом была электротехническая подстанция в Куйбышевском районе Донецка.

Совокупное количество отражённых за семидневный период атак на объекты территории республики достигло 440.

Российские войска ведут зачистку Ровного в ДНР
Российские войска ведут зачистку Ровного в ДНР

Ранее Life.ru писал, что операторы дронов «Рубикон» группировки «Центр» уничтожили до 50 единиц бронетехники ВСУ в районе Красноармейска (бывш. Покровск). Поражение целей, среди которых американские MaxxPro и Stryker, турецкие Kirpi и канадские Senator, осуществлялось FPV-дронами на ключевом участке снабжения противника.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © УФСб России по ДНР

Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar