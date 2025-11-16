Россиянам рассказали, сколько лет жизни можно потерять из-за диабета

Сахарный диабет способен сократить продолжительность жизни человека на 10–15 лет. Об этом в интервью «Газете.ru» заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, профессор Ольга Ткачёва.

Специалист объяснила, что хроническая гипергликемия и инсулинорезистентность запускают цепь патологических процессов — от окислительного стресса и митохондриальной дисфункции до укорочения теломер, эпигенетических нарушений и воспаления низкой интенсивности. По её словам, всё это формирует цепочку «метаболизм–воспаление–старение», которая лежит в основе преждевременного износа органов и систем.

Ткачёва подчеркнула, что заболевание затрагивает практически все органы: мозг, сердце, мышцы, почки и печень. Она сослалась на международные данные, согласно которым у пациентов с сахарным диабетом когнитивный спад происходит на 68% быстрее, а объём серого вещества мозга снижается почти в два раза интенсивнее при плохом контроле гликемии.

Также профессор отметила, что диабет увеличивает риск преждевременной сердечной недостаточности в 4–8 раз, ускоряя фиброз и клеточное старение миокарда. Поражения почек, лёгких и печени, по её словам, развиваются по механизмам, характерным для старения: через накопление активных форм кислорода, гликацию белков и воспалительные процессы.

