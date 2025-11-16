Россиянам рассказали, как помочь бездомным животным с наступлением холодов

Михаил Иванов, возглавляющий движение «Россия Православная», призвал граждан не оставаться в стороне от проблем бездомных животных в зимний период. С соответствующим заявлением он выступил в интервью для «Газеты.ru».

Иванов отметил, что суровая зима становится серьёзным испытанием для бесхозных кошек и собак, и каждый в силах облегчить их участь. Он призвал организовывать для зверей пункты подкормки, используя простую пищу вроде каши или специального корма, и следить за тем, чтобы у них всегда была незамёрзшая вода.

Особенно важно, по мнению активиста, помочь животным найти укрытие от ветра и мороза. Для этого подойдут сараи в частном секторе или самостоятельно сделанные утеплённые коробки в городских дворах. Отдельно Иванов обратился к автовладельцам с просьбой проявлять бдительность и стучать по капоту перед началом движения, чтобы спугнуть спящее там существо.

Общественник подчеркнул, что наилучшим проявлением заботы станет помощь в поиске постоянного жилья, например, через временную передержку или обращение в волонтёрские службы.

Ранее Life.ru рассказывал, что эксперт-кинолог Владимир Уражевский раскритиковал инициативу об обязательной регистрации животных, назвав её выбрасыванием денег «в трубу». По его мнению, это нерабочий проект, который лишь создаст ненужные расходы и бюрократию. Вместо этого специалист предложил направить средства на реальные проблемы, такие как вакцинация бездомных животных. Это важнее, так как некоторые их болезни опасны для людей.