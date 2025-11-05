Обязательную регистрацию домашних животных сочли пустой тратой миллиардов

Нет совершенно никакой необходимости в обязательной регистрации домашних животных, которую предложили в Российской кинологической федерации (РКФ). Это означало бы выбрасывать деньги «в трубу», заявил в беседе с «Постньюс» кинолог, ветеринар и эксперт международной категории Владимир Уражевский.

«Чтобы списать ещё миллиарды впустую, придумывается этот новый абсолютно нерабочий закон. Им занимаются депутаты, которые не имеют ни биологического образования, ни практики», — указал специалист.

По сего оценке, инициатива выглядит как абсолютно нерабочий проект, который лишь создаст новые расходы. Эксперт отметил, что на содержание дворняжек уже тратятся значительные бюджетные средства, но регистрировать их никто не планирует. Вместо расширения круга бюрократии следует сосредоточиться на реально работающих мерах — в первую очередь на вакцинации бездомных животных. Сейчас им не ставят прививки круглый год, однако некоторые их заболевания могут быть опасны для человека.