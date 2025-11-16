Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 ноября, 11:58

Франция пообещала усилить давление на Россию после ударов возмездия по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /FatihYavuz

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /FatihYavuz

Франция намерена ужесточить давление на Россию в ответ на последние удары возмездия по территории Украины. Соответствующее заявление распространил на своём официальном сайте МИД Пятой Республики.

В документе говорится, что Париж самым решительным образом осуждает массированные удары, нанесённые российскими вооружёнными силами. Франция выражает полную солидарность с Украиной, её народом и властями. Планируется, что работа по увеличению давления на Москву будет продолжена. В заявлении не уточняются конкретные меры, которые Париж готов предпринять.

Зеленский воззвал к Западу о помощи с ПВО после российских «ударов возмездия»
Зеленский воззвал к Западу о помощи с ПВО после российских «ударов возмездия»

Напомним, что Министерство обороны России ранее сообщило о нанесении массированного удара по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины. В военном ведомстве пояснили, что эти действия стали ответом на террористические атаки Киева по гражданским объектам на российской территории. Для удара применялись гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Франция
  • Украина
  • Россия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar