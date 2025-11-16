Франция пообещала усилить давление на Россию после ударов возмездия по Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /FatihYavuz
Франция намерена ужесточить давление на Россию в ответ на последние удары возмездия по территории Украины. Соответствующее заявление распространил на своём официальном сайте МИД Пятой Республики.
В документе говорится, что Париж самым решительным образом осуждает массированные удары, нанесённые российскими вооружёнными силами. Франция выражает полную солидарность с Украиной, её народом и властями. Планируется, что работа по увеличению давления на Москву будет продолжена. В заявлении не уточняются конкретные меры, которые Париж готов предпринять.
Напомним, что Министерство обороны России ранее сообщило о нанесении массированного удара по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины. В военном ведомстве пояснили, что эти действия стали ответом на террористические атаки Киева по гражданским объектам на российской территории. Для удара применялись гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал».
