Франция пообещала усилить давление на Россию после ударов возмездия по Украине

Франция намерена ужесточить давление на Россию в ответ на последние удары возмездия по территории Украины. Соответствующее заявление распространил на своём официальном сайте МИД Пятой Республики.

В документе говорится, что Париж самым решительным образом осуждает массированные удары, нанесённые российскими вооружёнными силами. Франция выражает полную солидарность с Украиной, её народом и властями. Планируется, что работа по увеличению давления на Москву будет продолжена. В заявлении не уточняются конкретные меры, которые Париж готов предпринять.

Напомним, что Министерство обороны России ранее сообщило о нанесении массированного удара по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины. В военном ведомстве пояснили, что эти действия стали ответом на террористические атаки Киева по гражданским объектам на российской территории. Для удара применялись гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал».