Российские военные успешно отразили все шесть попыток 425-го штурмового полка «Скала» Вооружённых сил Украины прорвать окружение под Красноармейском. Согласно сообщению Министерства обороны РФ, украинские подразделения пытались действовать в районе села Гришино, где планировали деблокировать окружённых сослуживцев.

Несмотря на многочисленные атаки, все попытки прорыва оказались безрезультатными. Военное ведомство отметило, что Армия России эффективно пресекла любые попытки деблокировки. Полк «Скала», считающийся элитным подразделением ВСУ под руководством главкома Александра Сырского, в очередной раз продемонстрировал свою нерезультативность в боевых условиях.

Параллельно с этим подразделения группировки «Центр» продолжают активные боевые действия в Донецкой Народной Республике. Ведутся интенсивные зачистки населённого пункта Ровное на Красноармейском направлении. Штурмовые группы 2-й армии в Красноармейске методично уничтожают окружённые формирования ВСУ в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны.

Ранее сообщалось, что после масштабного налёта беспилотников «Герань-2» на территории Украины произошли мощные взрывы. Десятки дронов нанесли значительный ущерб Лозовскому району Харьковской области, в частности, атаковав газовую инфраструктуру. В результате атаки наблюдается сильное зарево от пожара и вторичных взрывов. Кроме того, в Одесской области зафиксированы перебои с электроснабжением после удара по городу Белгород-Днестровский.