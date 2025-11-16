Сменили замки и выгнали на улицу: У россиян отобрали элитные квартиры в Египте, купленные более 15 лет назад

В Египте несколько российских семей потеряли квартиры в элитном ЖК Royal Oasis, которые они купили более 15 лет назад. Об этом сообщает SHOT.

Российские семьи потеряли квартиры в Египте. Видео © Telegram / SHOT

Как пишет Telegram-канал, россияне купили квартиры в 2008 году, но земля, на которой стоит комплекс, принадлежала местному банку Housing and Development. Через годы, после смерти владельца ЖК и накопления долгов, банк получил разрешение суда и выселил россиян, сменив замки.

ЖК, в котором отобрали квартиры у россиян. Фото © Telegram / SHOT

Пострадавшие рассказали, что вернуть жильё практически невозможно, так как местное законодательство защищает права банка. Российские покупатели в отчаянии отмечают, что юридические схемы в Египте позволяют банку полностью контролировать недвижимость.

В последнее время участились случаи, когда без жилья остаются россияне, приобретающие недвижимость непосредственно в РФ. Так ранее московская пенсионерка продала квартиру, а потом отказалась съезжать оттуда, заявив, что действовала по указаниям мошенников. Семья приобрела у неё жильё для дочери-студентки, приехавшей учиться в другой город. Женщина убедила их, что вскоре переедет в Израиль.