Около 10% страдающих РПП доводят себя до шизофрении

Тяжёлые формы расстройств пищевого поведения (РПП) нередко становятся причиной возникновения сложных психических отклонений. Такую информацию привёл в интервью «Постньюс» психиатр Василий Шуров.

Специалист указал, что шизофрения диагностируется приблизительно у 10% пациентов с РПП. Это связано с тем, что люди просто стесняются и боятся обращаться за помощью. Время идёт, проблема усугубляется. Отмечается, что до 85% людей с подобными расстройствами никогда не получают квалифицированную помощь. Ситуацию ухудшает отсутствие утверждённых клинических протоколов, из-за чего многие медицинские центры предлагают неэффективные и потенциально опасные методики лечения.

Психиатр Елизавета Жесткова дополнила, что опасность представляет не только возможное нарушение психики, но и общее истощение организма. По её словам, происходит разрушение нервной и жировой ткани с последующим нарушением работы внутренних органов. Особенно сильно страдает репродуктивная система, что может привести к необратимому бесплодию у женщин.

Ранее Life.ru писал, что число детей младше 12 лет с расстройствами пищевого поведения (РПП) за последнее десятилетие выросло почти вчетверо. Врачи бьют тревогу — у детей болезнь развивается стремительнее и протекает агрессивнее, чем у взрослых. Без лечения РПП приводят к полному истощению, а в 5-15% случаев — к летальному исходу. По данным ВОЗ, в мире с РПП живут около 14 миллионов человек, из которых 3-4 миллиона — дети, однако реальные цифры могут быть значительно выше из-за отсутствия обращений за помощью.