Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью протоиерея Шутова в ДНР

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью настоятеля храма Царственных страстотерпцев в селе Александро-Калиново Донецкой Народной Республики. Как сообщает официальный сайт Русской Православной Церкви, вместе со священником Владимиром Шутовым погибли его супруга Светлана и несколько прихожан храма.

«Примите мои соболезнования в связи с трагической кончиной настоятеля церкви в честь Царственных страстотерпцев села Александро-Калиново Донецкой Народной Республики протоиерея Владимира Шутова, его супруги Светланы, а также прихожан храма, находившихся вместе с ними», — говорится в официальном послании на имя митрополита Горловского и Славянского Митрофана Патриарх

Предстоятель Русской Православной Церкви подчеркнул, что известие об этом происшествии глубоко ранило его сердце. Он отметил, что в результате злонамеренной атаки ВСУ Украины погибли мирные и безоружные люди, которые, лишившись убежища и запасов пищи, стремились лишь спастись от нависшей над ними смертельной опасности.

Напомним, что 15 ноября поступила информация о гибели семи человек, включая протоиерея Владимира Шутова, его жену Светлану и семью прихожан с восьмилетним ребёнком, в результате атаки украинских беспилотников в ДНР. Трагедия произошла при попытке самостоятельной эвакуации из зоны боевых действий под Константиновкой. Попытки местных жителей вывезти тела погибших для погребения также подвергались атакам БПЛА.