Элегантность вне времени: Стилист Лисовец рассказал, какие пуховики больше не в тренде

Оверсайз-пуховики, напоминавшие своими размерами шкаф, окончательно вышли из моды. Об этом в интервью «Газете.ru» заявил известный стилист Владислав Лисовец. По его словам, в предстоящую зиму россиянам стоит обратить внимание на более элегантные альтернативы — дублёнки и утеплённые пальто.

Эксперт отметил, что если финансовые возможности не позволяют обновить гардероб, старый пуховик можно оставить. Однако он отметил одну деталь.

«Размер пуховиков резко уменьшился — если раньше мы покупали огромный пуховик и должны были выглядеть как шкаф, то сейчас мода чуть меняется и становится более элегантной. Не переусердствуйте, это старый тренд уже», — заявил Лисовец.

Лисовец рекомендовал присмотреться к дублёнкам или искусственным шубам средней длины — чуть выше колена, прикрывающим ягодицы. Такой фасон, по его словам, будет прекрасным выбором. Ещё одной достойной заменой пуховику стилист назвал утеплённое пальто, которое выглядит гораздо элегантнее и симпатичнее громоздких пуховиков.

Что касается цветовой гаммы, эксперт посоветовал выбирать нейтральные оттенки, особенно при ограниченном бюджете. Яркие пуховики, по его наблюдениям, быстро надоедают и плохо комбинируются с другой одеждой.

Ранее журнал Vogue сообщил, что свитер на молнии, популярный в 1980-х годах и часто ассоциирующийся с образом «деда», возвращается в моду. Западные дизайнеры активно включают этот элемент гардероба в свои коллекции, предлагая как мужские, так и женские модели. Несмотря на то, что в России такой свитер может сопоставляться с дальнобойщиками или пожилыми людьми, западные бренды, такие как Hermes, Miu Miu, Gucci и H&M, предлагают его по цене около 500 евро.