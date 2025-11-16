Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 ноября, 12:51

В МГУ рассказали о военной подготовке и отсрочке от призыва для студентов

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Студенты Московского государственного университета имеют возможность пройти военную подготовку и получить звание в специальном центре при вузе. Об этом в ходе лекции для абитуриентов сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий. Ректор уточнил, что продолжительность обучения варьируется в зависимости от будущего звания.

«У нас есть подготовка солдат — 1,5 года, сержантов — 2 года, офицеров - 2,5 года. И все, кто учится по этой форме, мы выдаем звание», — сказал Садовничий.

Заберут в армию осенью 2025? Как студенту вуза и колледжа получить отсрочку
Заберут в армию осенью 2025? Как студенту вуза и колледжа получить отсрочку

Ранее Life.ru сообщал, что российский президент Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан на военную службу, который пройдёт с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Согласно указу, численность призывников установлена в 135 000 человек.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar