В МГУ рассказали о военной подготовке и отсрочке от призыва для студентов

Студенты Московского государственного университета имеют возможность пройти военную подготовку и получить звание в специальном центре при вузе. Об этом в ходе лекции для абитуриентов сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий. Ректор уточнил, что продолжительность обучения варьируется в зависимости от будущего звания.

«У нас есть подготовка солдат — 1,5 года, сержантов — 2 года, офицеров - 2,5 года. И все, кто учится по этой форме, мы выдаем звание», — сказал Садовничий.

Ранее Life.ru сообщал, что российский президент Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан на военную службу, который пройдёт с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Согласно указу, численность призывников установлена в 135 000 человек.