Вучич дал неделю на принятие решения по NIS

Президент Сербии Александр Вучич поручил правительству исчерпать все варианты перед окончательным решением по нефтегазовой компании NIS. Решение должно быть принято в течение семи дней, заявил он на внеочередном заседании кабинета министров.

«Сегодня решения нет. Но мы можем принять решение завтра, послезавтра, послепослезавтра. До следующей недели мы обязаны, наконец, принять решение», — заявил он.

Вучич также подтвердил готовность к дальнейшим переговорам с Россией и допустил возможность выдвижения сербского предложения, если Москва и третья сторона не договорятся о цене. Глава Сербии отдельно отметил, что Белград стремится избежать радикальных шагов, включая конфискацию или национализацию имущества. По его словам, Сербия готова рассматривать меры только после исчерпания всех дипломатических и экономических возможностей.

Напомним, ранее США направили Сербии официальное ультимативное требование о немедленном выводе российских акционеров из нефтегазовой компании NIS. Как заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны, Вашингтон не предоставил даже одного дня для реализации этого решения, что парализовало работу компании.