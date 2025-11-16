Иномарка въехала в остановку в Орловской области, погибли три человека

Три человека погибли в результате столкновения автомобиля с остановкой общественного транспорта в Глазуновском районе Орловской области. О трагедии сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Дорожно-транспортное происшествие случилось ночью в 00:50 по московскому времени на автомобильной трассе «Глазуновка — Малоархангельск — Колпна — Долгое». Молодой водитель 2002 года рождения не справился с управлением транспортным средством, что привело к съезду с проезжей части. Автомобиль врезался в павильон остановки общественного транспорта.

По информации ведомства, водитель скончался во время транспортировки в карете скорой медицинской помощи. Две пассажирки, девушки 2003 и 2005 годов рождения, погибли непосредственно на месте происшествия. Ещё одна участница аварии, несовершеннолетняя девушка 2011 года рождения, была госпитализирована для оказания помощи.

«Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — говорится в сообщении СК.

Ранее сообщалось, что крупное ДТП с участием автобуса с рабочими и гружёного зерном грузовика произошло на трассе Белгород — М4 Дон в Красногвардейском районе. Предварительная версия следствия указывает, что оба водителя не справились с управлением транспортными средствами.